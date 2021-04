Covid: Bernini (FI), aprile mese cruciale per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ora a fine aprile il governo dovrà essere in grado di superare lo stress-test più impegnativo dal suo giuramento, che va dal cronoprogramma per le riaperture al nuovo scostamento di bilancio, fino alla presentazione del Recovery plan". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Far arrivare subito gli indennizzi è cruciale per bloccare sul nascere la protesta sociale, ma la prima chiave per riaprire i negozi, i bar e i ristoranti è il piano vaccinale, e in questo senso va assolutamente ascoltato il monito del professor Locatelli: finché non saranno stati messi in sicurezza anziani e fragili, c’è il rischio di compromettere i risultati ottenuti nel contenimento del Covid con i sacrifici delle ultime settimane - sottolinea -. Quindi ci vuole un’accelerazione delle vaccinazioni, ma allo stesso tempo occorre anche una pianificazione meticolosa delle riaperture nelle regioni in cui i parametri di Rt, ricoveri e terapie intensive lo consentono. Da stamani otto studenti su dieci sono tornati in classe: una decisione coraggiosa, ma ora è sempre più difficile trovare argomenti per convincere gli esercenti che è più rischioso aprire un ristorante all’aperto che mandare sei milioni e mezzo di ragazzi a scuola".(com)