Milano: Salvini, con Mind nascerà eccellenza mondiale, soldi ed energie spese bene

- "Troppo spesso in Italia puntiamo il dito su cosa non va. Per quanto riguarda il post Expo, mentre in altre città del mondo dopo le Olimpiadi o Expo sono stati lasciati buchi o disastri, nel cuore della Lombardia nascerà un'eccellenza che competerà con Berlino, New York, la Cina e i punti di ricerca più avanzati del mondo. Soldi ed energie spese bene". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita ai cantieri di Mind (il Milano innovation district nell'area che ha ospitato Expo 2015). "Sta nascendo in concreto uno dei poli di ricerca, innovazione e futuro più ambiziosi e più ricchi del mondo – ha proseguito Salvini - tre miliardi di investimenti privati significa che quest'area diventerà in pochi anni un punto di riferimento mondiale". "A regime, in pochi anni, 60mila persone che vivono e lavorano e costruiscono il futuro dal punto di vista sanitario, ambientale e dell'innovazione. Milano e la Lombardia saranno attrattive per ricercatori che hanno lasciato il Paese e che ora torneranno", ha concluso il leader leghista. (Rem)