Russia-Paesi Bassi: Mosca annuncia scioglimento dell’accordo di doppia imposizione fiscale

Il governo russo ha deciso di denunciare l'accordo sulla doppia imposizione con i Paesi Bassi, decretandone lo scioglimento a causa del mancato adempimento di una delle due parti. È quanto contenuto in un decreto pubblicato sul portale per le informazioni normative. L'accordo fu firmato a Mosca il 16 dicembre 1996. In precedenza il portavoce del ministero delle Finanze dei Paesi Bassi, Remco Raus, aveva riferito che il governo olandese stava portando avanti i negoziati con le autorità russe sulla revisione dell'accordo contro la doppia imposizione. La convenzione fiscale esistente con i Paesi Bassi consente di ritirare i profitti dalla Russia, pagando l'imposta con un'aliquota effettiva del 2-3 per cento, mentre l'aliquota corrispondente in Russia è di molto superiore. Per le persone giuridiche è del 15 per cento sui dividendi e del 20 sugli interessi. Alla fine del mese scorso, il presidente russo Vladimir Putin ha imposto una tassa del 15 per cento sul reddito sotto forma di dividendi e interessi trasferiti su conti all'estero. Ciò richiede l'adeguamento degli accordi con altri Paesi per evitare la doppia imposizione. Il presidente ha avvertito che la Russia si sarebbe ritirata unilateralmente in da tali accordi con Paesi che non avrebbero accettato la proposta di Mosca.