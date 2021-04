Russia-Paesi Bassi: Mosca annuncia scioglimento dell’accordo di doppia imposizione fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine gennaio, il vice ministro delle Finanze della Federazione Russa, Aleksej Sazanov, aveva affermato che il disegno di legge sulla denuncia dell'accordo sarebbe stato probabilmente presentato alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) nel mese di febbraio. Il ministero delle Finanze aveva annunciato l'avvio dell'iter del disegno di legge per denunciare l'accordo a dicembre. Il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, ha assicurato che Mosca avrebbe mantenuto la linea dura con i Paesi Bassi. Il ministero ha tenuto, senza successo, diversi cicli di negoziati con le controparti di Paesi Bassi, proponendo condizioni simili a quelle già concordate con Cipro, Lussemburgo e Malta. L'approccio proposto dai Paesi Bassi, a sua volta, non ha trovato sostegno da Mosca, poiché prevedeva il mantenimento di canali separati per l'esportazione di capitali dal Paese. (Rum)