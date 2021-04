Turismo: Rampelli (Fd'I), pianificare riaperture estive, Draghi faccia in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, afferma che "la stagione estiva è alle porte e il governo ancora non ha presentato un concreto piano per le riaperture in sicurezza delle imprese turistiche. Nel frattempo, però, nostri vicini come la Grecia e la Spagna stanno già aprendo alla stagione turistica col rischio di scipparci milioni di turisti e villeggianti stranieri e italiani". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Sarebbe una tragedia per la nostra economia turistica che non possiamo permetterci. Parliamo di un comparto che produce il 13 per cento del Prodotto interno lordo e che da un anno è a incasso zero, indebitato e con ristori nettamente insufficienti ad indennizzare le perdite contabilizzate durante le chiusure. Siamo in grave ritardo, in linea con la lentezza del piano vaccinale e dell'approvvigionamento delle dosi". Per l'esponente di Fd'I, "strutture alberghiere e operatori dell'indotto devono essere messi in condizioni di riaprire e ripartire. L'Italia ha una grande vocazione turistica, da Nord a Sud, dalle isole minori alle città d'arte. Il premier Draghi faccia in fretta e programmi la riapertura in sicurezza del turismo italiano".(Com)