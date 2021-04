Vaccino: in Sardegna somministrato 80 per cento dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 322.360 le dosi di vaccino somministrate, pari all'80 per cento delle 402.820 dosi consegnate alla Regione Sardegna. L'Isola, stando ai dati aggiornati a questa mattina, recupera posizioni nella classifica nazionale posizionandosi al pari della Liguria e davanti a Basilicata, Calabria e Puglia. La media nazionale è dell'83,7 per cento. Fino a questa mattina, secondo i dati del Governo, in Sardegna sono stati somministrati 86.706 vaccini ad operatori sanitari e sociosanitari; 21.186 al personale non sanitario; 16.126 ad ospiti di strutture residenziali; 97.285 agli anziani con più di 80 anni; 7.979 ai dipendenti delle Forze Armate; 21.885 al personale scolastico; 71.193 nella categoria "Altro". Inaugurati i centri vaccinali di Nuoro e Quartu sant'Elena, c'è attesa per l'entrata in funzione del nuovo hub Ats di Oristano. (com)