Palermo: Taglialatela (Campo Sud), da inchiesta sanità gravi ripercussioni su Campania

- "Le indagini e gli arresti per corruzione di queste ore eseguiti, su mandato del gip del Tribunale di Palermo, nei confronti di rappresentanti della società Italy Emergenza, cooperativa sociale con sede a Messina che si occupa di gestione del servizio di trasporto malati, hanno gravi ripercussioni anche sul territorio campano visto che, nonostante una mia precedente interrogazione parlamentare con la quale chiedevo, da membro della Commissione Antimafia, di far luce su questa società e su altre cooperative satelliti, la Regione Campania ha consentito che tali cooperative continuassero in questi anni a partecipare alle gare in danno della Croce Rossa Italiana". È quanto dichiara in una nota l'on. Marcello Taglialatela, presidente della associazione Campo Sud. (Ren)