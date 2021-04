Nato: generale Usa Hodges, la Romania è "centro di gravità" nella regione del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è il "centro di gravità" della Nato nella regione del Mar Nero. E' l'opinione del generale statunitense, Ben Hodges, già comandante dell'esercito Usa in Europa nel 2014-2018 e delle Forze di terra alleate della Nato nel periodo 2012-2014. Il generale Hodges ha fatto queste dichiarazioni in un'intervista per l'emittente televisiva pubblica moldava "Tvr Moldova". "Secondo me, la Romania è il centro di gravità per la Nato in questa regione, e ciò vale anche per le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. Questo ruolo di base dovrebbe spettare alla Turchia, ma al momento non è una soluzione fattibile; quindi i nostri alleati in Romania, oltre ad essere buoni alleati in Afghanistan e Iraq, stanno facendo tutto il possibile per prepararsi a subentrare in questa responsabilità, sia in termini di posizione geografica e gestione, sia per quanto riguarda gli sforzi di ammodernamento", ha affermato Hodges. "Presumo - ha detto il generale Usa - che la Romania diventerà il nostro centro di gravità per molti anni a venire, non solo per le forze armate statunitensi, ma anche per gli investimenti in questa regione. Credo che gli investimenti economici siano importanti quanto quelli militari, in modo che i giovani siano incentivati a rimanere in Romania e costruire lì il loro futuro". (segue) (Rob)