Nato: generale Usa Hodges, la Romania è "centro di gravità" nella regione del Mar Nero (2)

- Il generale statunitense ha poi evidenziato che, per fermare "l'aggressione russa" in questa regione, è necessaria "un'Europa prospera e forte". "Un'Europa prospera, stabile e sicura farà sempre parte degli interessi strategici degli Stati Uniti. Le relazioni economiche tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, ad esempio, sono la più grande partnership tra di noi. Quindi, anche nel caso in cui Germania, Francia, Polonia, Romania non pagheranno un centesimo per la difesa, è nel nostro interesse che l'Europa rimanga stabile, sicura e prospera, e questo non cambierà mai. Naturalmente, ogni presidente ha esortato gli alleati in Europa a fare più sforzi e attenzione, e questo rimane valido anche per il presidente Biden, come lo è stato per il presidente Trump, il presidente Obama e il presidente Bush. Ma un obiettivo strategico a lungo termine per gli Stati Uniti sarà sicuramente la Cina, e ci concentreremo sempre di più su questa direzione, il che non significa che l'Europa diventerà meno importante", ha affermato Hodges. "Continuiamo ad aver bisogno di un'Europa prospera, stabile e sicura, ma abbiamo bisogno di un forte pilastro europeo per continuare i nostri sforzi per fermare l'aggressione del Cremlino, mentre ci preoccupiamo per la Cina", ha dichiarato il generale Usa, dicendosi lieto che l'amministrazione del presidente Joe Biden abbia deciso di fare di questo una priorità, "di avere forti alleanze e partnership". (segue) (Rob)