Nato: generale Usa Hodges, la Romania è "centro di gravità" nella regione del Mar Nero (3)

- "In particolare - ha indicato il generale Usa -, prevedo una maggiore attenzione per la regione del Mar Nero, perché questo luogo si sta davvero trasformando in uno scenario di competizione tra le grandi potenze e il Cremlino". Riferendosi poi al ruolo della Turchia nella regione, Hodges ha affermato che "la Turchia è al centro di un gran numero di interessi strategici. Il problema è che da tempo sulle nostre mappe la Turchia e il Mar Nero si trovano nell'angolo in basso a destra - ha spiegato -. Ma se spostiamo la mappa in modo che questa regione sia al centro, cambieranno anche le nostre opinioni sulla regione del Mar Nero e sulla Turchia, non solo per aiutare a controllare la Federazione Russa e in particolare la sua flotta del Mar Nero ma anche come muro di difesa contro l'Iran, oltre che per facilitare le rotte commerciali tra Est e Ovest, cioè Europa e Asia. Quindi la Turchia gioca un ruolo molto importante. Potrei dire che i regimi stanno cambiando, ma la geografia non sta cambiando e ovviamente è molto difficile lavorare con Erdogan e la sua amministrazione in questo momento; proprio ieri ho letto che hanno trattenuto alcuni ammiragli rassegnati perché hanno osato criticare il progetto del Grande canale di Istanbul. Quindi, vediamo che ci sono problemi seri in Turchia che ci preoccupano, ma comunque è bene avere un'alleanza Nato con la Turchia, piuttosto che senza la Turchia, e penso che dobbiamo pensare a come ricostruire la fiducia senza gli alleati della Turchia", ha continuato il generale. (Rob)