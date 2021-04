Sanità: Sileri su controlli Nas in azienda di Monza, vicenda grave, procura faccia chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso ai Carabinieri del N.A.S. di Milano che hanno messo in luce le pesanti irregolarità compiute negli anni da un’azienda in provincia di Monza nei processi di sterilizzazione di dispositivi medici, cosmetici e altri materiali. Una vicenda grave, su cui la Procura farà la dovuta chiarezza per accertare le responsabilità delle persone coinvolte, il cui comportamento ha causato un danno alla salute pubblica e ha messo a rischio sia gli operatori sanitari sia i pazienti". Lo scrive su Facebook il sottosegretario della Salute, Pierpaolo Sileri, del M5s. "Un ringraziamento ai N.A.S. che, grazie alla loro attività di indagine e verifica, si stanno adoperando anche per assicurare che tutti i dispositivi non trattati correttamente siano identificati, richiamati e sterilizzati", conclude. (Rin)