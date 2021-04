Pedopornografia: scambio di materiale online, 22 indagati e 2 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di perquisizione e gli arresti hanno interessato 17 province e 9 regioni con rinvenimento nel corso delle operazioni, in tutti i casi, di elementi di reità a carico dei destinatari del provvedimento. Sono ben 16 gli indagati in Toscana. L’attività di ispezione dei supporti informatici nella disponibilità dei soggetti, ha aggravato la posizione di due di questi, un quarantasettenne della provincia di Firenze ed un quarantacinquenne della provincia di Pistoia permettendo il rinvenimento di un ingente quantità di immagini e video a carattere pedopornografico nonché la partecipazione attiva a gruppi social della medesima natura. L’evidenza di tali elementi ha comportato l’arresto in flagranza di reato dei due. (Ren)