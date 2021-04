Ciampino: comune, pacchi alimentari Coldiretti consegnati alla Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo consegnato i pacchi alimentari della Coldiretti alla Protezione civile che rappresenta un grandissimo ausilio per il comune di Ciampino e conosce in maniera puntuale tutte quelle che sono le situazioni di disagio presenti sul territorio". Lo comunica, in una nota, il vice sindaco nonché assessore alle Politiche sociali, Ivan Boccali, a margine della consegna di un pacco alimentare della Coldiretti alla Protezione civile. "A breve sarà pubblicato un nuovo bando per la distribuzione di buoni alimentari, come quelli che sono stati già distribuiti in precedenza. Nessun cittadino in stato di bisogno sarà lasciato solo. Ringrazio tutto il Gruppo comunale di protezione 'Adolfo Aceti' che è sempre stato disponibile a supportare le iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale attraverso i Servizi sociali, soprattutto in questa fase di pandemia che ha richiesto un maggiore sforzo per mettere in campo tutte le azioni necessarie a favore dei cittadini", conclude la nota. (Com)