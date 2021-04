Bosnia: cantone di Sarajevo, allentamento delle misure anti Covid "per ragioni economiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantone di Sarajevo ha deciso un allentamento delle misure contro il Covid-19 per motivi economici. Lo ha detto il primo ministro cantonale Edin Forto, ospite oggi dell'emittente "N1". "Abbiamo introdotto un allentamento delle misure a causa della nostra economia, perché non possiamo finanziare chiusure più lunghe e più ampie. Non ci resta che stare attenti e non permettere che una nuova ondata ci colpisca", ha detto Forto aggiungendo che all'interno del cantone il numero di contagiati è ancora superiore a 100 su base giornaliera. Il cantone di Sarajevo ha annunciato in questi giorni un programma di aiuti per le imprese. (segue) (Bos)