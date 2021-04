Bosnia: cantone di Sarajevo, allentamento delle misure anti Covid "per ragioni economiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo stanziato un importo record nel bilancio per le misure. La cosa fondamentale è riavviare l'economia", ha sottolineato il primo ministro del cantone. Forto ha poi accusato i vertici del governo centrale di "irresponsabilità" per la decisione di mantenere aperti i confini del Paese. "Le competenze dei cantoni sono limitate. Non vogliamo scaricare le responsabilità, ma (chiediamo) misure epidemiologiche per controllare i confini. Nel nostro Paese questo è stato trascurato", ha osservato Forto. (Bos)