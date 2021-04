Decreto Sostegni: Salvini, fondo da 10 milioni per aiutare genitori separati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha presentato un emendamento al decreto Sostegni "per istituire un fondo da 10 milioni di euro per aiutare papà e mamme separati e divorziati, in difficoltà col lavoro per il Covid, a pagare l’assegno di mantenimento a figli e coniugi". L'emendamento prevede che attraverso il fondo si provveda "all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni". (Rin)