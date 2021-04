Donbass: Cremlino, dichiarazioni su potenziale offensiva russa sempre più svalutate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più si ripetono affermazioni su una potenziale offensiva russa contro l’Ucraina, più queste parole si svalutano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le recenti affermazioni del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sull'aggressione russa in Ucraina. Nella sua intervista all’emittente “Nbc”, Blinken ha avvertito delle possibili conseguenze che la Russia potrebbe affrontare per la sua presunta aggressione in Ucraina. "C'è una certa svalutazione di tali frasi. Questi inviti ad abbandonare alcune presunte azioni aggressive, minacce per costringere uno a pagare un prezzo: più si pronunciano tali frasi, più queste si svalutano", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce del Cremlino ha sottolineato ancora una volta che la Russia non ha mai intrapreso attività aggressive. (Rum)