Ecuador: Moreno celebra risultati presidenziali, trionfo della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente dell'Ecaudor, Lenin Moreno, ha salutato la salutato la "maturità democratica" dimostrata in occasione delle presidenziali vinte domenica dal candidato conservatore Guillermo Lasso. "Oggi il popolo ecuadoriano ha dimostrato maturità democratica in una giornata elettorale pacifica e trasparente", ha scritto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "La democrazia ha trionfato", ha aggiunto Moreno augurando "il maggiore successo" al presidente eletto, per il beneficio degli ecuadoriani. Con il 98,7 per cento delle schede scrutinate, l'ex banchiere raccoglie il 52,43 per cento dei consensi contro il 47,57 di Arauz. Lasso, che a 65 anni fa centro al terzo tentativo di conquistare Palazzo di Carondolet, partiva da uno scarno 19,74 per cento contro il 32,7 per cento di cui godeva l'avversario di 30 anni più giovane di lui. (segue) (Brb)