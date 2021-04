Russia-Ucraina: Cremlino smentisce possibile colloquio telefonico fra Putin e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha richiesto colloqui telefonici con il capo dello Stato russo Vladimir Putin negli ultimi giorni. Lo ha annunciato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le indiscrezioni dei media secondo cui Zelensky avrebbe chiesto a Putin di discutere dell'escalation nel Donbass. "Speriamo che la saggezza politica prevarrà a Kiev, così che gli eventi non prenderanno una svolta grave e le azioni provocatorie avranno fine. Per quanto riguarda la riduzione delle tensioni e la prevenzione di una potenziale guerra, Vladimir Putin ha sempre qualcosa da dire", ha aggiunto Peskov. (Rum)