Casale Monferrato: mercato di piazza Castello, tornano i banchi dell'extra alimentare

- Il Piemonte diventa zona arancione e a Casale Monferrato (Alessandria) gli ambulanti dell'extra alimentare tornano a montare i loro banchi. Succederà da domani, in piazza Castello. Per questo motivo, si ricorda che da domani, martedì 13 aprile 2021, su tutti gli stalli bianchi della piazza sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6,00 alle ore 16,00 nelle giornate di martedì e venerdì. (Rpi)