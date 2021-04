Alitalia: Mancini (Pd), bene Draghi, ora raggiungere buon accordo in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono condivisibili le affermazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla necessità che la nuova compagnia aerea Ita abbia le forze per sostenersi da sola nei prossimi anni: per questo il Parlamento ha messo a disposizione tre miliardi di euro per un asset strategico del Paese. Lo ha detto questa mattina Claudio Mancini, deputato romano del Partito democratico, nel corso di un incontro con i lavoratori di terra Alitalia. "Per dare un futuro solido a Ita è necessario negoziare un buon accordo in Europa che ottenga un numero adeguato di slot, che tuteli l'immagine della compagnia e ne definisca un perimetro che comprenda anche l'handling e le manutenzioni: come l'Italia ha ottenuto il Next Generation Eu che ha archiviato la stagione dell'austerity, adesso si deve superare quel'egemonia liberista che ha pervaso diversi settori industriali, a cominciare da quello del trasporto aereo”, ha detto, sottolineando la necessità di non sottodimensionare il piano industriale di Ita. Già dalla prossima estate, ha continuato, bisogna mobilitare tutte le energie disponibili per far ripartire il settore turistico, di cui il traffico aereo è componente fondamentale. “Alitalia oggi, come Ita domani, è una risorsa fondamentale per Roma sia dal punto di vista occupazionale diretto che dell'indotto, oltre che per il turismo internazionale che ha in Roma la prima e più importante destinazione del Paese", ha concluso. (Com)