Arabia Saudita: ribelli yemeniti Houthi annunciano attacco contro raffinerie a Gedda e Jubail (2)

- Ieri, la coalizione militare a guida saudita in Yemen ha intercettato e distrutto un drone carico di esplosivo lanciato dai ribelli sciiti Houthi, verso la provincia sud-orientale saudita di Jizan. "I tentativi ostili della milizia Houthi sono sistematici e deliberati, prendendo di mira civili e obiettivi civili", ha spiegato la Coalizione in un comunicato. Gli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita raramente provocano vittime o danni ingenti, ma la loro frequenza è aumentata negli ultimi mesi, con droni e missili balistici che ormai vengono intercettati in territorio saudita quasi ogni giorno. Lo scorso mese di marzo, il portavoce della coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita, Turki al Malki, ha puntato il dito contro la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden accusata di aver rimosso Ansar Allah dalla lista nera dei gruppi terroristici lo scorso 16 febbraio, annullando uno degli ultimi atti del presidente Donald Trump, dando “luce verde” a ribelli sostenuti dall’Iran per prendere di mira l’Arabia Saudita e proseguire la loro offensiva contro le forze governative in Yemen. (segue) (Res)