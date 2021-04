Arabia Saudita: ribelli yemeniti Houthi annunciano attacco contro raffinerie a Gedda e Jubail (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva classificato gli Houthi come un'organizzazione terroristica, dopo una serie di attacchi a petroliere nel Mar Rosso. Biden ha revocato quella designazione il 16 marzo, affermando che stava ostacolando gli sforzi degli operatori umanitari per fornire cibo e riparo agli yemeniti che vivono sotto il controllo degli Houthi. A febbraio, inoltre, gli Stati Uniti hanno interrotto il sostegno alle operazioni militari dell'Arabia Saudita in Yemen e hanno nominato Tim Lenderking, un ex alto funzionario del Dipartimento di Stato, a guidare gli sforzi di pace di Washington per trovare una soluzione al conflitto e spingere gli Houthi e le forze del governo ad un cessate il fuoco. (segue) (Res)