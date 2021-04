Banche: in commissione audizioni su Npl e Utp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 aprile, la commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, svolge le seguenti audizioni: ore 9.45 Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca Spa, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli Npl e degli Utp; ore 11 Giovanni Schiavon, ex presidente del Tribunale di Treviso e ex amministratore di Veneto Banca, in merito alle più recenti vicende delle banche popolari venete. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)