Lombardia: Rolfi, 2.5 milioni di euro per servizi di base in aree rurali, interventi in materia sanitaria, sociale e culturale

- Un investimento da 2.5 milioni di euro per interventi finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base per la popolazione nelle aree rurali della Lombardia. È quello che prevede il bando aperto oggi, nell'ambito del programma di sviluppo rurale, dalla Regione Lombardia. "È fondamentale - ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - offrire servizi adeguati e moderni anche nelle aree a forte caratterizzazione rurale. La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e vogliamo difendere questo nostro primato contrastando lo spopolamento di queste zone, offrendo ai cittadini una qualità di vita migliore e ai giovani nuove opportunità di occupazione". L'operazione si inserisce nel quadro temporaneo delle misure a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza legata al Covid, volta anche alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus. (segue) (Com)