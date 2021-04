Lombardia: Rolfi, 2.5 milioni di euro per servizi di base in aree rurali, interventi in materia sanitaria, sociale e culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con queste risorse - ha aggiunto Rolfi - sosteniamo investimenti finalizzati all'offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale. Si potranno realizzare o recuperare strutture e fabbricati, acquistare strumentazione e attrezzature anche di carattere informatico e implementare le piattaforme online per i servizi. Sono a disposizione 2.5 milioni di euro per Comuni, enti pubblici, associazioni e fondazioni". L'operazione si attua nei territori dei Comuni classificati in aree rurali. Sono ammissibili gli investimenti finalizzati a: attivare servizi essenziali alla popolazione rurale, in forma integrata per la riduzione dei costi, nei campi: sanitario, trasporti, comunicazioni, servizi di prossimità (es. mercati locali e negozi multiservizi); avviare e potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l'infanzia e le famiglie; sviluppare attività ricreative e didattiche volte alla divulgazione ed al passaggio generazionale del patrimonio culturale e identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali. La domanda può essere presentata dal 12 aprile 2021 al 30 giugno 2021. (Com)