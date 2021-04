© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 aprile, alle ore 11, le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive, presso l'Aula della Commissione Trasporti, svolgono l'audizione di rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti (in videoconferenza), e Ugl Trasporto Aereo sulla crisi industriale di Alitalia. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)