Colombia-ECuador: Duque si congratula con il presidente eletto Lasso

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha trasmesso a Guillermo Lasso le congratulazioni per la vittoria ottenuta domenica alle presidenziali in Ecuador. "Ci congratuliamo con Guillermo Lasso per la sua elezione come presidente dell'Ecuador. Pochi minuti fa abbiamo parlato, accordando di lavorare assieme per la regione", ha scritto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Continueremo a rafforzare le nostre relazioni commerciali, di sicurezza e integrazione andina a beneficio dei nostri paesi", ha aggiunto Duque. Con il 98,7 per cento delle schede scrutinate, l'ex banchiere raccoglie il 52,43 per cento dei consensi contro il 47,57 di Arauz. Lasso, che a 65 anni fa centro al terzo tentativo di conquistare Palazzo di Carondolet, partiva da uno scarno 19,74 per cento contro il 32,7 per cento di cui godeva l'avversario di 30 anni più giovane di lui. (segue) (Mec)