Colombia-ECuador: Duque si congratula con il presidente eletto Lasso (2)

- Sotto il governo del presidente uscente Lenin Moreno, la Colombia ha approfondito le relazioni con l'Ecuador, più complicate all'epoca dei governi del socialista Rafael Correa. In una stagione che le ha viste entrambe sintonizzate con la politica degli Stati Uniti, Bogotà e Quito hanno sviluppato diverse azioni congiunte in tema di controllo migratorio e di gestione della pandemia ma anche sul caso della crisi politica in Venezuela, con dure critiche al governo di Nicolas Maduro. Congratulazioni a Lasso sono arrivate anche da altri due ex presidenti colombiani: Alvaro Uribe (2002-2010), secondo cui l'Ecuador si pone come "esemplare nella difesa della democrazia" e Andrés Pastrana (1998-2002) che ha parlato anche di una "giornata democratica esempio per l'America latina". (segue) (Mec)