Roma: Figliomeni (Fd'I), con scambio del Colosseo Raggi ha raggiunto il ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensavamo davvero di aver visto tutto, ma anche stavolta la Sindaca e il suo staff della comunicazione, collaboratori pagati profumatamente a suon di milioni di euro con i soldi dei cittadini romani, hanno voluto sorprenderci ancora una volta. Non soddisfatti della figuraccia della foto per il Natale di Roma 'rubata' al fotografo Samuel Chan ora, in un video ufficiale pubblicato sul canale Facebook della sindaca per pubblicizzare l'evento internazionale di golf Ryder cup che si terrà alle porte di Roma nel 2023, al posto del Colosseo, il simbolo di Roma, c'è l'Arena di Nimes, cittadina nel sud della Francia". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "Ancora una volta la città, la sua storia e i suoi cittadini sono costretti ad ingoiare un boccone amaro. È fuori discussione e oramai acclamato che Virginia Raggi ha l'innata dote di sbagliare anche le cose più facili, ma adesso stiamo cadendo, o meglio la città eterna e i suoi cittadini, stanno precipitando nel ridicolo. Non ci sorprendono le condizioni in cui versa la città perché se la Raggi sceglie i manager delle diverse società così come sceglie i suoi social media i risultati non potrebbero essere diversi. Ma il tempo scorre inesorabile e tra poco potremo restituire alla città di Roma ed ai suoi abitanti la dignità di capitale mondiale". (Com)