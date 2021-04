Whirlpool: Tibaldi (Fiom), porteremo lavoratori davanti a Ministero, difendono industria e città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho memoria di cosa significhino i patti territoriali al Nord. Ricordo un patto che stava nell'asse della componente Fiat, puntava sull'abbondanza e sugli investimenti. Io non ho proprio idea di come possa funzionare". Lo ha detto il segretario nazionale Fiom-Cgil Barbara Tibaldi intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Poi prosegue: "Ne parlavo con i lavoratori Whirlpool. Chi sta pensando allo sviluppo del Paese senza il Sud sta sbagliando. Veniamo da decenni di politiche industriali dove si sono perse competenze e se pensiamo agli elettrodomestici al Nord, lavoriamo per altri. Dopo l'insuccesso oggi o c'è una regia o c'è spazio dell'imbroglio con finte di industrializzazioni". Sul blocco dei licenziamenti la dirigente Fiom sottolinea: "Il punto è affrontare i problemi e proteggere il lavoro, mentre solo io seguendo in parte i settori industriali ho richiesto 27 incontri al ministero per crisi. Gli ultimi bandi di gara sono stati vinti da imprese che hanno avuto e hanno molti problemi, la questione è il blocco dei licenziamenti? Abbiamo assistito nell'angolo buio dove sono finiti i tavoli di crisi. Questo Governo è partito con grande autorevolezza e innovazione facendo pensare a un Governo con un'idea industriale e di sviluppo". (segue) (Ren)