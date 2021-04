Whirlpool: Tibaldi (Fiom), porteremo lavoratori davanti a Ministero, difendono industria e città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sui vaccini Tibaldi prosegue: "I luoghi della produzione possono essere strumento di accelerazione, non siamo mai stati intenzionati a contrapporre una logica classista ma, abbiamo denunciato che negli ospedali lavorano molti metalmeccanici come chi fa manutenzione delle caldaie e non sono stati vaccinati". "Il confronto con Draghi vede un minimo di ripresa di confronto con le confederazioni ma è una prima linea mentre sui settori è tutto fermo. Sono state distribuite le deleghe e spero che una serie di progetti riaprano. Su Whirlpool urge un confronto. Questa multinazionale ha 800 interinali assunti, un momento di fioritura straordinario con aumento del profitto. I lavoratori di Napoli non si possono fregare perché la multinazionale sta guadagnando. Proseguiamo lo stato di agitazione e porteremo tutti i metalmeccanici davanti al ministero: non difendono solo il posto di lavoro ma l'industria e la loro città", conclude Tibaldi. (Ren)