Vaccini: Fiera di Bergamo, oggi primo giorno della campagna massiva

- Dopo aver concluso la fase di somministrazione dei vaccini agli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose della vaccinazione anti Covid-19 alla Fiera di Bergamo, al PreSST di Sant'Omobono Terme e all'ospedale di San Giovanni Bianco, prende il via oggi la campagna massiva gestita dagli operatori dell'Asst Papa Giovanni. Un'organizzazione attenta e puntuale affidata a equipe dedicate, composte da medici, infermieri, amministrativi dedicati all'iter di accettazione e volontari dedicati all'accoglienza. Oltre alla Fiera di Bergamo, che rimane attiva come centro vaccinale Hub, da oggi entrano in attività due centri vaccinali dedicati alle valli orobiche: al Palazzetto dello sport di via Frosio a Sant'Omobono Terme e al Palazzetto dello sport di via Romacolo a Zogno. Non sarà più svolta l'attività vaccinale presso il PreSST di Sant'Omobono Terme mentre presso l'ospedale di San Giovanni Bianco continuano le seconde dosi per gli over 80. Il programma di profilassi andrà avanti a ritmi sostenuti, 7 giorni su 7, a partire da 1863 fino a 2500 dosi al giorno entro il 2 maggio, distribuite su 18 linee vaccinali attive. La sede in cui recarsi è chiaramente indicata nell'sms che le persone ricevono con la conferma dell'appuntamento attraverso la piattaforma delle Poste. In totale in una settimana gli operatori dell'Asst Pg23 inoculeranno fino a 15mila dosi. In Fiera, si procederà attraverso una costante modulazione delle linee vaccinali che potranno arrivare fino a 14 linee attive al giorno. (segue) (Com)