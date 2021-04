Vaccini: Fiera di Bergamo, oggi primo giorno della campagna massiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi programmate in Fiera entro il 2 maggio supereranno punte giornaliere di 2 mila dosi. Ad oggi il bilancio vaccini Pfizer somministrati presso l'HPg23 – San Giovanni Bianco e S. Omobono Terme è di circa 40 mila dosi a cui si aggiungono 3.600 prime dosi di Astra Zeneca e altre 8mila dosi, tra cui anche dosi di vaccino Moderna, in distribuzione agli spoke (casa di cura accreditate Rsa e Rsd). Numeri che incrementano di giorno in giorno a cui l'organizzazione dell'Asst Pg23 è pronta a far fronte a partire dal potenziamento dei vaccini. Nella capacità massima la Fiera può attivare fino a 30 linee vaccinali di cui 24 gestite da Asst Papa Giovanni XXIII con il concorso di medici volontari e Mmg e 6 linee gestite da partner esterni, per un massimo potenziale di 4.320 somministrazioni giornaliere. "E' una riorganizzazione continua e rigorosa quella che il Papa Giovanni sta svolgendo con tutti gli operatori coinvolti che riguarda la logistica, lo stoccaggio, la distribuzione, la formazione e ovviamente la somministrazione delle prime e seconde dosi. Ringrazio gli operatori del Papa Giovanni, i nostri camici bianchi che in questa fase vengono coinvolti direttamente e che dimostrano di essere una grande squadra oltre che in ospedale anche nell'attività vaccinale sul territorio e ringrazio tutti i volontari che stanno collaborando con noi. Stiamo mettendo in campo competenze, professionalità, organizzazione, tecnologie e organizzazione in stretta sinergia con Regione Lombardia, partendo dalla disponibilità degli spazi. Oggi la Fiera conosce l'inizio di una fase ulteriore nella lotta al Covid-19 – commenta Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII – con le vaccinazioni massive la Fiera e i Palazzetti di Zogno e S. Omobono costituiscono una risposta concreta e importante nella lotta al Covid, sede di una nuova speranza per tutti noi". (Com)