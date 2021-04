Camera: domani audizione su ordinamento e poteri Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 aprile, la Commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della stessa città, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 15.45 Aristide Police, professore di Diritto amministrativo presso l'Università "Luiss Guido Carli" di Roma; ore 16.05 Achille Chiappetti, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università "La Sapienza" di Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)