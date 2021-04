© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 13 aprile, alle ore 15,30, la Commissione Agricoltura svolge l'audizione, in videoconferenza, del presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), Carlo Gaudio, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune. Lo riferisce un comunicato di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)