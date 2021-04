Milano: Boccalini (Taxiblu), città insicura di questo passo addio turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le cronache che riguardano la città di Milano, periferie incluse -commenta in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 - credo le leggano tutti. E non parliamo solo di quelle più recenti come quelle del fine settimana appena trascorso. Nel complesso solo nell’ultimo anno credo ci sia abbastanza materiale da far rabbrividire chiunque. Una città che non solo ha perso il suo 'smalto' ma perde pezzi su vari fronti. Il tema della legalità e del senso civico dovrebbero credo ritrovare un ruolo prioritario per chi questa città vorrà traghettarla fuori dal pantano di questi ultimi anni altrimenti, oltre ai danni economici che la pandemia sta arrecando a tutti, dovremo credo confrontarci con una città che perderà la sua attrattività turistica nei prossimi anni. Un settore che negli ultimi cinque anni era diventato più che fondamentale per tante attività cittadine oltre la nostra. Senza contare ovviamente il grave danno arrecato ogni giorno a cittadini e lavoratori che devono confrontarsi quotidianamente con grossi problemi legati alla sicurezza e al decoro sui quali e non lo scopro certo io, c’è evidentemente un enorme lavoro da fare, dalle zone centrali alle periferie” conclude Boccalini. (Com)