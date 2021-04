Camera: domani audizioni su promozione start-up e pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 aprile, la Commissione Attività produttive, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione, svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 16.15 Confindustria digitale; ore 16.35 Intesa Sanpaolo Innovation center. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)