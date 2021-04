Libia: Abu Arqoub, “il presidente sia eletto dal popolo e non dal parlamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo presidente della Libia dovrebbe essere eletto dal popolo, non dal parlamento. Questo il monito lanciato dal membro fondatore del Movimento del 24 dicembre, Ahmed Abu Arqoub, dopo la proposta inviata dal comitato giuridico del Foro di dialogo politico libico (Lpdf, organismo patrocinato dall’Onu) sulla base costituzionale delle elezioni. In base al testo, che dovrà essere rivisto dalla sessione plenaria dell’Lpdf, il 24 dicembre si terranno solo le elezioni parlamentari, mentre il presidente verrà eletto in modo indiretto. Uno scenario che secondo Abu Arqoub è molto simile a una proposta avanzata in passato al Congresso nazionale generale (il parlamento libico del 2012-2014) e che non ha ottenuto successo. “Come ieri anche oggi, la stessa tendenza politica che non gode di popolarità in Libia si muove con tutte le sue forze affinché l'elezione del presidente sia indiretta, cioè dal Parlamento: questo è dovuto all'incapacità di consegnare un presidente alla Libia”, ha detto ancora Abu Arqoub. Il politico libico ha puntato il dito contro chi fa “affidamento su armi e il denaro da ingenti finanziamenti esterni, nella percezione di poter controllare 200 membri alla Camera dei rappresentanti (...) per insediare un presidente, sapendo di non poter controllare 7 milioni di libici”. (Lit)