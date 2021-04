Russia-Egitto: Lavrov, si attende a breve la ripresa collegamenti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è interessata a ripristinare a breve i voli con le città turistiche dell'Egitto. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al quotidiano egiziano "Al Ahram". Voli charter dalla Russia a Sharm el Sheikh e Hurghada riprenderanno nel prossimo futuro. "Vorrei confermare il nostro interesse a ripristinare i voli regolari tra la Russia e le città turistiche egiziane. Negli ultimi anni, gli organi competenti dei due Paesi hanno svolto parecchio lavoro congiunto in questa direzione. Spero che i voli charter dalla Russia a Sharm el-Sheikh e Hurghada riprendano nel prossimo futuro", ha dichiarato Lavrov al quotidiano. Il capo della diplomazia russa è peraltro atteso oggi in vista ufficiale in Egitto, come annunciato ieri dal ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry. (segue) (Rum)