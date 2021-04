Russia-Egitto: Lavrov, si attende a breve la ripresa collegamenti aerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli tra i due Paesi sono stati completamente interrotti nel novembre 2015 dopo l'esplosione di un aereo passeggeri Metrojet sulla penisola del Sinai, in seguito alla quale sono morte 224 persone. Il ministro russo ritiene che la cooperazione nel settore del turismo abbia buone prospettive. "I resort egiziani sono diventati da molto tempo uno dei luoghi di vacanza preferiti da molti russi. Per l'Egitto, l'afflusso di turisti stranieri nel Paese è un'importante fonte di bilancio", ha aggiunto Lavrov. Prima del disastro del 2015, l'Egitto era, insieme alla Turchia, tra le destinazioni turistiche più popolari per i cittadini russi. Le autorità aeronautiche egiziane hanno riferito nel febbraio 2021 che le parti avevano raggiunto un "accordo di principio sul ripristino dei charter", ma non hanno indicato una data specifica. (Rum)