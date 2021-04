Repubblica Ceca: fonti stampa, ministro Esteri Petricek sarà rimpiazzato da Zaoralek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, sarà sostituito. Lo ha dichiarato lo stesso Petricek all'agenzia di stampa "Ctk". Il capo della diplomazia di Praga ha detto di essere stato informato dal leader del Partito socialdemocratico (Cssd), il vicepremier Jan Hamacek, che perderà il suo ruolo all'interno dell'esecutivo. "Posso confermare di averlo appreso in un incontro con Hamacek", ha scritto all'agenzia Petricek. Il vicepremier Hamacek non ha per ora confermato. Diversi media nazionali fanno circolare l'indiscrezione per la quale a prendere il posto di Petricek sarà Lubomir Zaoralek, attuale ministro della Cultura ed ex ministro degli Esteri. A rimpiazzare Zaoralek come titolare della Cultura potrebbe essere invece il deputato Jan Birke, secondo fonti consultate da "Ctk". Nel fine settimana si è tenuto il congresso dei socialdemocratici. Hamacek è stato riconfermato alla guida della formazione contro Petricek, che era il suo principale sfidante. (Vap)