Regno Unito: caso Cameron, ex premier ammette "avrei dovuto agire diversamente"

- L'ex primo ministro britannico, David Cameron, ha infranto il proprio silenzio in merito al caso che lo vedrebbe protagonista di aver usato la propria influenza con il governo per tentare di ottenere prestiti agevolati per l'azienda di consulenze finanziarie con cui lavorava, la Greensill Capital. Cameron ha dichiarato che avrebbe dovuto agire diversamente e usare "solo i canali più formali". Secondo quanto riporta il "Financial Times", Cameron ha dichiarato in un comunicato scritto di "aver riflettuto" sulla propria condotta, e che avrebbe imparato "lezioni importanti" da quanto accaduto. L'ex primo ministro è accusato di aver utilizzato indebitamente la propria influenza per fare pressioni sull'attuale cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, affinché Greensill Capital, per cui lavorava come lobbista, ricevesse uno dei prestiti agevolati previsti dal governo per le aziende per far fronte alla pandemia. I prestiti, nonostante le pressioni e i contatti diretti e personali, non erano stati poi concessi. (segue) (Rel)