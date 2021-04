Spagna: giovani lavoratori guadagnano fino a 50 per cento meno rispetto anni Ottanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario reale mensile dei giovani spagnoli tra i 18 e i 35 anni è in proporzione più basso oggi che nel 1980, con cali che vanno dal 26 per cento per quelli tra i 30 e i 34 anni e fino al 50 per cento per quelli tra i 18 e i 20 anni. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", è quanto emerge da un'indagine della Fondazione degli studi di economia applicata (Fedea) nel quale si evidenzia come anche il tasso di disoccupazione giovanile stia aggravando la profonda disfunzione strutturale del mercato del lavoro spagnolo ed il rapporto parla di un "deterioramento costante" nel corso degli ultimi anni. "Il crollo può essere spiegato dal numero di giorni e ore lavorate. Alla fine degli anni Ottanta, la gente entrava in un mercato del lavoro che offriva contratti stabili e di lunga durata con i quali si accumulavano fino a 300 giorni di lavoro e questa è la fonte principale che giustifica la caduta", ha spiegato Marcel Jansen, economista e coautore dello studio. Questa tendenza sembra destinata ad aggravarsi per la crisi provocata dalla pandemia del coronavirus che vede ancora adesso oltre 700 mila persone in cassa integrazione straordinaria (Erte). Davanti a questo scenario il governo spagnolo ha annunciato il rilancio della politiche attive del lavoro e un consolidamento dell'Erte come "scudo sociale" temporaneo per far fronte alla disoccupazione. (Spm)