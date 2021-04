Somalia: comunità internazionale, non sosterremo elezioni "parallele o parziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha espresso "seria preoccupazione" per il fatto che lo stallo politico in Somalia possa avere un impatto negativo sulla pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità, con il rischio che il ritardo nello svolgimento delle elezioni possano riportare il Paese alla guerra civile. In una dichiarazione congiunta, l'Unione africana, l'Unione europea, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e le Nazioni Unite hanno ribadito la loro decisione di non sostenere elezioni parziali o parallele. "Riaffermiamo la decisione di non sostenere alcun processo parallelo, elezioni parziali o nuove iniziative che portano a qualsiasi estensione dei mandati precedenti", si legge nella dichiarazione, che esorta tutti i leader somali ad esercitare la massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare a un'escalation delle tensioni. "Ribadiamo che l'accordo del 17 settembre rimane il percorso più praticabile verso lo svolgimento delle elezioni nel più breve tempo possibile e sollecitiamo il governo federale e i leader degli Stati membri a rivedere e a convalidare il Comitato tecnico Baidoa del 16 febbraio 2021", conclude la dichiarazione. (segue) (Res)