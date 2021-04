Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni per tutto il periodo diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio, moderate o localmente forti; possibilità di locali fenomeni temporaleschi tra pomeriggio e sera. Limite delle nevicate inizialmente attorno a 1200-1500 metri, in calo a sera fin verso 700-1000 metri. Temperature minime raggiunte a sera ed in calo; massime in calo ad ovest, stazionarie ad est. In pianura valori minimi attorno a 7°C, massimi attorno a 14°C. (Rem)