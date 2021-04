Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente nuvoloso, con schiarite a partire dai settori occidentali; dal pomeriggio ampie schiarite diffuse. Precipitazioni deboli residue fino al mattino sulla pianura medio-bassa ed i settori alpini e prealpini centro-orientali; dal pomeriggio assenti salvo qualche piovasco sulle Prealpi orientali. Neve oltre 700 - 1000 metri. Temperature in pianura minime in moderato calo, massime in leggero aumento sui settori occidentali, in calo su quelli orientali. (Rem)