Brexit: passi avanti per un accordo commerciale tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e l'Unione europea starebbero facendo passi avanti per quanto concerne l'applicazione delle regole commerciali per il transito delle merci tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord. E' quanto riferito dal "Financial Times", secondo cui questo sviluppo aumenta le speranze che un accordo possa essere raggiunto e ridurre le tensioni che hanno caratterizzato il clima dell'ultima settimana nella capitale Belfast e in tutta la nazione nordirlandese. Secondo quanto riferito, funzionari di entrambe le parti infatti avrebbero intensificato i contatti negli ultimi giorni, facendo crescere le voci ottimistiche secondo cui Londra e Bruxelles potrebbero mettere a punto un "piano di lavoro" su come implementare il protocollo nordirlandese, che regola il traffico di merci tra Gran Bretagna e Irlanda del nord in seguito alla Brexit. Secondo alcune indiscrezioni, il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, e il ministro per la Brexit, David Frost, potrebbero incontrarsi già in settimana per fare il punto della situazione. Secondo alcuni diplomatici europei il Regno Unito si starebbe "fortemente impegnando" per cercare di raggiungere un accordo, soprattutto nelle materie più tecniche di applicazione dell'accordo, e questo farebbe aumentare le speranze che un accordo possa essere raggiunto. (segue) (Rel)