Brexit: passi avanti per un accordo commerciale tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui al momento in corso seguono l'invio di una bozza contenente i piani per l'implementazione del protocollo nordirlandese da Londra a Bruxelles alla fine dello scorso mese, un passo che fonti europee definiscono "fondamentale" per iniziare a ristabilire la fiducia nel Regno Unito dopo che il governo britannico ha unilateralmente deciso di estendere il cosiddetto "periodo di grazia" sull'applicazione delle regole per il commercio tra Gran Bretagna e Irlanda del nord, che prevedrebbero l'istituzione di controlli doganali sul Mare d'Irlanda, e quindi "interni" al territorio britannico. Secondo alcune fonti, i colloqui avrebbero subito una forte accelerata negli ultimi giorni in seguito alle protratte violenze in Irlanda del Nord, causate in buona parte dal risentimento degli unionisti che si vedono danneggiati dal protocollo nel proprio rapporto con il governo di Londra, e trattati differentemente dalle altre nazioni britanniche. (Rel)