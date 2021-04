Cina: Covid, direttore Cdc cinese Gao contesta interpretazione commenti su efficacia vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Centro per il controllo delle malattie della Cina (Cdc) Gao Fu, ha contestato l'interpretazione che i media internazionali hanno dato di sue recenti dichiarazioni, tramite le quali il funzionario pareva ammettere che i vaccini contro la Covid-19 sviluppati in Cina offrono una scarsa protezione. Intervistato dal quotidiano ufficiale cinese "Global Times", Gao ha dichiarato che l'efficacia dei vari vaccini anti-Covid sviluppati nell'arco dello scorso anno è oggetto di discussione da parte di esperti e scienziati di tutto il mondo, ed ha aggiunto che le sue dichiarazioni esprimevano valutazioni di carattere generale, non riferite in particolare ai vaccini cinesi. "Il tasso di protezione di tutti i vaccini del mondo è a volte elevata, e a volte bassa. L'aumento della loro efficacia è una questione che necessita di attenta valutazione da parte degli scienziati di tutto il mondo", ha affermato Gao nel corso dell'intervista. "A questo proposito, suggerisco di valutare aggiustamenti nel processo di vaccinazione, incluso il numero e gli intervalli delle dosi, e l'adozione di vaccinazioni sequenziali con diversi tipi di vaccini". Il funzionario ha evidenziato anche le problematiche legate al fatto che quello in corso è il primo contatto dell'uomo con la Covid-19. "Se ci fossimo attenuti alle tradizionali modalità di sviluppo dei vaccini, non avremmo avuto i vaccini entro un anno. Gli scienziati di tutto il mondo hanno sviluppato i vaccini per la Covid-19 in pochi mesi, per la prima volta nella storia mondiale. Ciò solleva numerosi quesiti scientifici che vanno affrontati", ha detto Gao, che ha anche sollecitato le persone a vaccinarsi, affermando che i benefici della vaccinazione "superano di molto i rischi". (Cip)